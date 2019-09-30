Сеул, , 12:49 — REGNUM 30 сентября мэр Таллина Михаил Кылварт стал почетным гражданином Сеула, сообщает Yonhap News.

Известно, что знак «Почетный Гражданин Сеула» был вручен эстонскому политику мэром города Сеула Пак Вон Суном.

Михаил Кылварт — эстонский спортсмен, общественный деятель, политик. Является корейцем в третьем поколении.

«Я горжусь своими корейскими корнями, — отметил Михаил Кылварт. — Таллин и Сеул имеют глубокую историю, а также схожи своим стремлением к концепции «умный город»».

"За последние два года отношения между Южной Кореей и Эстонией укрепились, в частности в сфере кибербезопасности и электронных решений. Было бы не плохо провести двустороннюю конференцию в ближайшем будущем, — сказал мэр Сеула. — Надеюсь, визит Михаила Кылварта в Сеул поспособствует культурным, технологическим и туристическим обменам. Мы сможем многого добиться, если продолжим работать в сфере ИКТ».

Отметим, что Пак Вон Сун имеет электронное гражданство Эстонии.