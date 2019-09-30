Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Петербургского школьника приговорили к 2,5 годам колонии за поджог 14-летней девочки, в результате которого пострадавшая получила обширные ожоги и оказалась в коме. Приговор по резонансному делу огласил Калининский районный суд Петербурга. Виновным по части 2 статьи 111 УК РФ признали 15-летнего Д. Р., сообщили в судебной пресс-службе города.

По версии следствия, в ночь на 15 ноября 2018 года в ходе подростковой вечеринки в квартире на проспекте Науки подросток облил спиртом свою 14-летнюю знакомую и поджег, после чего сбежал из квартиры. Двое других школьников, которые были свидетелями произошедшего, довели девочку до станции скорой помощи.

Потерпевшую госпитализировали с ожогами 30% тела и поместили в реанимацию в состоянии искусственной комы. У нее были поражены голова, лицо, руки, туловище.

Суд приговорил восьмиклассника к 2,5 годам воспитательной колонии. Кроме того, его семья должна возместить потерпевшей 2 млн рублей морального вреда. Дело слушалось в закрытом режиме.

Заметим, ранее подростка просили передать на поруки бабушке и родителям, но в удовлетворении этого ходатайства было отказано, и обвиняемый находился под стражей.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, осужденный ранее уже попадал в поле зрения полиции за хулиганство.

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