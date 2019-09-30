Калуга, 30 сентября 2019, 18:04 — REGNUM В Калужской области в рамках подготовки к отопительному сезону запущены все 553 котельные. В организации этой работы на профильном всероссийском селекторном совещании регион был отмечен как один из самых благополучных в Центральном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 30 сентября.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912
Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

По докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора Виркова, с 17 сентября в регионе началась подача тепла на объекты первой очереди, в числе которых медицинские и образовательные учреждения. Пришло тепло и в жилые дома. Губернатор Анатолий Артамонов поручил еще раз проверить и оперативно, пока позволяют погодные условия, устранить возможные недочеты. При этом, по мнению Артамонова, пример грамотной организации работы всем другим муниципалитетам должен показать областной центр.

Сами калужане не разделяют оптимизма властей. В квартирах у многих горожан по-прежнему ледяные батареи. Об этом калужане жалуются не только в социальных сетях. Так, холодно в квартирах у жителей калужских микрорайонов «Нефтебаза» и «Дубрава». Кроме этого, работники управляющей компании «Наш район» не проводят поквартирный осмотр, необходимый для выявления воздушных пробок в отопительной системе.

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