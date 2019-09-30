Калуга, , 18:04 — REGNUM В Калужской области в рамках подготовки к отопительному сезону запущены все 553 котельные. В организации этой работы на профильном всероссийском селекторном совещании регион был отмечен как один из самых благополучных в Центральном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 30 сентября.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

По докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егора Виркова, с 17 сентября в регионе началась подача тепла на объекты первой очереди, в числе которых медицинские и образовательные учреждения. Пришло тепло и в жилые дома. Губернатор Анатолий Артамонов поручил еще раз проверить и оперативно, пока позволяют погодные условия, устранить возможные недочеты. При этом, по мнению Артамонова, пример грамотной организации работы всем другим муниципалитетам должен показать областной центр.

Сами калужане не разделяют оптимизма властей. В квартирах у многих горожан по-прежнему ледяные батареи. Об этом калужане жалуются не только в социальных сетях. Так, холодно в квартирах у жителей калужских микрорайонов «Нефтебаза» и «Дубрава». Кроме этого, работники управляющей компании «Наш район» не проводят поквартирный осмотр, необходимый для выявления воздушных пробок в отопительной системе.

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