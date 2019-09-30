Черкесск, , 12:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии состоялся первый фестиваль уличной культуры. Он собрал на площадку в «Архызе» около 200 человек, большая часть которых была зрителями.

Для участия в состязаниях по паркуру в дисциплинах спидран и фристайл записались более 80 человек, прибывших из субъектов Юга России и Северного Кавказа. Победителем спидрана — преодолении дистанции на скорость — стал Александр Русанов. Во фристайле — демонстрации мастерства техники и стиля — первенство одержал Александр Бойко.

Не было скучно и зрителям. Они не только болели за участников соревнований, но и сами попробовали себя в хождении по стропе (слэклайне) и уличной гимнастике (воркауте), а также в мастер-классах по граффити и каллиграфии.

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