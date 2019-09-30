Ташкент, , 12:43 — REGNUM Международный фестиваль агротуризма «Анор» прошел в поселке Варганза Китабского района Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили в государственном комитете республики по развитию туризма.

Отмечается, что проведение фестиваля направлено развитие туристического потенциала Кашкадарьинской области, а также сохранение и приумножение культурного наследия республики.

Во время международного фестиваля поселку Варганза был присвоен статус первой агротуристической деревни. Отмечается, что в праздничных гуляниях приняли участие гости из 22 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября представители итальянского города Казерта и узбекистанского Шахрисабаза подписали меморандум об укреплении сотрудничества в сфере туризма.

Читайте также: Города Италии и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве