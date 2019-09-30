Букаву, Конго, , 14:03 — REGNUM Сотни жителей Букаву окружили здания католических и протестантских церквей города, выступая за отмену нововведения, в соответствии с которым католические школы стали платными, а также требуя прекращения забастовки учителей. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации журналистов, протестующие требовали, чтобы церкви выступили с обращением к учителям, чтобы те вернулись к занятиям. Со своей стороны, учителя продолжают забастовку за повышение зарплат. У дверей главной католической церкви, известной под названием Нотр-Дам, родители подожгли покрышки.

«Служб в католических и протестантских церквях не будет до тех пор, пока школы не откроются и не начнут обучать детей», — заявил корреспонденту ВВС Шамари Феликс.

По словам очевидцев, полиция разогнала забастовку с применением слезоточивого газа.

По данным журналистов, учителя требуют исполнения договора Бибва, заключенного между правительством и профсоюзом учителей ДР Конго, в соответствии с которым учитель средней школы должен получать не менее 300 долларов США ежемесячно.