Москва, , 12:34 — REGNUM В России прорабатывается инициатива по введению электронных водительских удостоверений. Об этом заявил начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников в интервью ТАСС.

Причем, как отметил Черников, электронные права могут быть интегрированы в смартфон.

«Сразу хочу сказать, что в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению», — добавил глава глава ГИБДД.

Он также отметил, что при необходимости можно будет оформить пластиковое водительское удостоверении, что может понадобится при выезде за границу.

Напомним, в России с июля по ноябрь 2019 года действует переходный период, в течении которого автокомпании на территории России и фирмы-импортеры переходят на оформление электронных паспортов транспортных средств на выпускаемые или ввозимые автомобили.

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