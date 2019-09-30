Омск, , 12:26 — REGNUM В Омске следствие проводит проверку по информации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в областном следственном управлении СКР.

В омских и федеральных массмедиа в сентябре появилась информация о том, что чиновники администрации Омска незаконно сняли 97-летнего ветерана с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В мэрии посчитали, что ветеран-инвалид продал свою квартиру намеренно, то есть ухудшил свои жилищные условия, чтобы получить новое жильё за счёт бюджета.

Однако суд встал на сторону ветерана, возложив на администрацию города обязанность поставить его на учёт нуждающихся в жилье.

В ходе проверки следствие намерено выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщило ИА REGNUM, суд учёл социальное положение и состояние здоровья ветерана и сделал вывод, что продажа жилья для него являлась вынужденной мерой.

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