Нур-Султан, 30 сентября 2019, 12:24 — REGNUM База уголовных дел Генеральной прокуратуры Казахстана подвергается специальным информационным атакам. Об этом заявил заместитель главы комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры Баглан Бекбауов, сообщает 30 сентября издание Tengrinews.kz.
По его словам, надзорное ведомство переводит весь процесс уголовного судопроизводства в электронный формат. Поэтому особое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности.
«Мы проводим специальные санкционированные атаки с привлечением специалистов», — сказал Бекбауов. Он считает, что этот процесс позволит своевременно принять меры по устранению недостатков.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности республики, посвященное обеспечению информационной безопасности страны.