Строитель, Белгородская область, , 12:26 — REGNUM Сотрудники Белгородского нефтеперерабатывающего завода записали очередное обращение к президенту России. По их словам, представители региональной власти потребовали, чтобы они уволились и забыли про деньги, которые им должны выплатить за 14 месяцев. Люди считают, что правоохранительные органы работают по сценарию, по которому виновные лица уйдут от ответственности.

В своём видеообращении работники завода недоумевают, почему никак не могут найти учредителей и поручителей организации, ведь все они имели контакты с региональной властью. По словам сотрудников, некоторые виновные уже уехали за границу.

«У каждого преступления есть фамилия, имя и отчество. Мы неоднократно писали Вам жалобы. На Ваши поручения нам на всех уровнях власти твердят, что ничем не могут помочь. Мы получаем бездушные ответы от государственных и правоохранительных органов Российской Федерации и Белгородской области. Нас ограбили, каждого, от 200 тысяч до 400 тысяч рублей», — говорят работники.

Как сообщает информационное агентство «Бел.ру», открытое заседание по обвинению директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода Олега Майорова в невыплате зарплаты работникам предприятия пройдёт 8 октября 2019 года в городе Строитель. Суд отклонил ходатайство адвокатов подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору.

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