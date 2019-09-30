Строитель, Белгородская область, 30 сентября 2019, 12:26 — REGNUM Сотрудники Белгородского нефтеперерабатывающего завода записали очередное обращение к президенту России. По их словам, представители региональной власти потребовали, чтобы они уволились и забыли про деньги, которые им должны выплатить за 14 месяцев. Люди считают, что правоохранительные органы работают по сценарию, по которому виновные лица уйдут от ответственности.
В своём видеообращении работники завода недоумевают, почему никак не могут найти учредителей и поручителей организации, ведь все они имели контакты с региональной властью. По словам сотрудников, некоторые виновные уже уехали за границу.
Как сообщает информационное агентство «Бел.ру», открытое заседание по обвинению директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода Олега Майорова в невыплате зарплаты работникам предприятия пройдёт 8 октября 2019 года в городе Строитель. Суд отклонил ходатайство адвокатов подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору.
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