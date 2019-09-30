В Алапаевске (Свердловская область) построили мусоросортировочный комплекс. Об этом заявил замминистра ЖКХ региона Егор Свалов, сообщает Justmedia.

Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM Сейчас завод запущен в тестовом режиме и уже работает с первыми объёмами мусора. Планируется, что он начнёт работать в полную силу уже в первом квартале 2020 года.

Чиновник также добавил, что в Первоуральске власти инициировали раздельный сбор мусора в некоторых районах, но местному заводу нужна модернизация, которую осуществят в 2020 году.

Напомним, ранее в Свердловской области исключили вариант строительства мусороперерабатывающего завода под Сысертью. Инициатива была отозвана частной компанией и отклонена областным правительством.

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