Тбилиси, , 12:10 — REGNUM 30 сентября проходит внеочередное заседание правительства Грузии, темой которого стал проект государственного бюджета на 2020 год. По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, с 2020 года пенсия увеличится на 20−30 лари. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Премьер пояснил, что в бюджете предусмотрено увеличение пенсии на 20 лари для всех пенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями до 18-ти лет, первой и второй группы. Кроме того, с первого июля для пенсионеров старше 70 лет дополнительно предусмотрено увеличение пенсии на 30 лари.

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