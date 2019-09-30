Барнаул, , 12:06 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин сомневается в значимости исследования«Левада-центра» о пороге бедности, названном жителями России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сведения РБК о том, что респонденты — граждане России — считают бедной семью, в которой средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тыс. руб, он пояснил:

«Сложно комментировать подобные результаты опросов, так как они, как правило, имеют большую ошибку, которая зависит от формулировки опроса и методики опроса. Поэтому нужно просто у социологов уточнить — какова величина ошибки? При достаточно большой ошибке комментарии теряют смысл».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее со ссылкой на исследование «Левада-центра» отмечалось, что в восприятии жителей России семья живет в бедности, если средний доход одного члена семьи не превышает 12,5 тыс. рублей. Это всего на 11,6% выше прожиточного минимума. В то время как для поддержания нормального уровня жизни семье, согласно опросу, необходимо примерно 38,1 тыс. рублей в месяц на человека. Но на такой доход указали только 7% респондентов.

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