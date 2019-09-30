Уфа, , 16:44 — REGNUM В Башкирии объявлен конкурс на соискание премий республиканского правительства в области качества. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы, конкурс является региональным этапом подготовки к участию субъектов предпринимательской деятельности Башкирии в конкурсе на соискание премий правительства РФ в области качества.

Отмечается, что в нем смогут принять участие все организации и предприниматели, зарегистрированные на территории Башкирии, которые оказывают услуги или производят продукцию.

Документы принимаются до 1 ноября 2019 года в Башкирском межотраслевом институте охраны труда, экологии и безопасности на производстве по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, д. 55, 3 этаж, каб. 302.