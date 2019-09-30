Кызыл, , 12:05 — REGNUM Семьи в Туве оказались наиболее крепкими в Сибирском федеральном округе. По данным Новосибирскстата, за январь — июль 2019 года здесь зарегистрировано 1,4 развода на 1000 человек населения. В абсолютных цифрах в республике за полгода распалось 262 пары.

В среднем по СФО показатель «разводимости» составил 3,4. На втором месте расположились две соседние с Тувой республики — Алтай и Хакасия с результатом в три развода.

Добавим при этом, что количество браков на 1000 населения в Туве равно среднему показателю в Сибири — 5,5. Таким образом, в республике распадается каждая четвёртая пара, тогда как на Алтае — каждая вторая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тува оказалась лидером в СФО по рождаемости и естественному приросту населения. При этом показатели смертности в республике самые низкие в Сибири.

Читайте также:

Тува стала лидером по естественному приросту населения в Сибири

Горы помогают? Стало известно, где в Сибири чаще рожают и реже умирают