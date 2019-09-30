Москва, , 12:04 — REGNUM Автомобильное движение по Гранатному переулку в ЦАО ограничено до 15:00. Об этом 30 сентября сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ограничения действуют из-за церемонии прощания с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым. Полное ограничение движения действует с 8:00 до 15:00 30 сентября.

https://twitter.com/gucodd/status/1178544907436400640

Кузьмин был главным архитектором Москвы с 1996 по 2012 год. 26 сентября 2019 года он скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

Церемония прощания проходит в Доме архитектора. Кузьмина похоронят на Ваганьковском кладбище.

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