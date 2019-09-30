Москва, , 12:04 — REGNUM Большинство жителей России (52%) хотят пройти Всероссийскую перепись населения-2020 онлайн, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

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Сомневаются в участии в онлайн-переписи 17% опрошенных. Основные сомнения — страх пускать посторонних людей в дом и опасения за сохранность личных данных.

При этом 9% вообще не планируют участвовать в переписи населения. Такое мнение преобладает у людей с низким уровнем образования, с невысоким доходом, не доверяющим чиновникам.

По мнению 84% граждан РФ перепись проводят для уточнения данных о численности населения. 71% опрошенных ждут после неё повышение эффективности социальной политики. Считают, что данные о населении нужны для расчета социальных выплат и пособий 66% респондентов.

Опрос граждан РФ проведен компанией Ipsos Comcon. Опрошены 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая Ввсероссийская перепись населения проходила в 2010 году. В 2020 году она пройдет с 1 по 31 октября.

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