Тбилиси, , 12:00 — REGNUM 30 сентября проходит внеочередное заседание правительства Грузии, темой которого стал проект государственного бюджета на 2020 год. Выступая в заседании, премьер-министр Грузии Георгия Гахария заявил о том, что заработная плата школьным учителям и воспитателям детских садов будет увеличена к 2020 году.

Как отметил Гахария, заработная плата учителей будет увеличиваться в этом и следующем учебном году. К 2020 году зарплата учителей увеличится на 300 лари, указал премьер-министр.

Гахария также указал на увеличение зарплаты воспитателей детских садов. К 2020 году заработная плата учителей детских садов возрастет в среднем на 100 лари.

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