Грозный, , 11:59 — REGNUM Несколько сотен молодых жителей Чечни устроили акцию «Мы против вейпа!». В массовом шествии 28 сентября приняли участие активисты отделения «Молодой гвардии «Единой России», сотрудники и студенты Чеченского государственного университета.

Пройдя в колоннах от площади Абубакара Кадырова до мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова, молодежь продемонстрировала поддержку инициативы главы Чечни Рамзана Кадырова о запрете на импорт, продажу и рекламу вейпа на территории республики. В руках у участников акции были плакаты «Нет сигаретам! Нет вейпам!».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на территории Чечни необходимо запретить вейпы, заявил глава региона Рамзан Кадыров. Он отметил, что электронные сигареты представляют собой угрозу для здоровья людей, наряду с курительными смесями и опасными психоактивными веществами.

Кадыров предложил рассмотреть эту инициативу парламенту республики, отметив, что уверен, что депутаты во имя здоровья нации поддержат его в этом вопросе.