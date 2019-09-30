Джакарта, , 11:56 — REGNUM В общей сложности 26 учеников из индонезийской провинции Папуа получат стипендии на обучение в России, сообщает информагентство Antara.

«Это глоток свежего воздуха на фоне горячих событий, связанных с тем, что происходит сегодня в стране, особенно в Папуа и Западном Папуа», — заявил основатель языкового института Папуа Самуэль Табуни.

Языковой институт Папуа — это организация, которая продолжает поощрять и облегчать программы по отправке детей на учебу за границу. В результате дети из Папуа могут посещать школы в разных странах, таких как США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и Китай.

«Я мечтаю иметь возможность внести свой вклад в развитие человеческих ресурсов на Папуа», — заявил Самуэль Табуни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 августа 2019 года во многих населенных пунктах Папуа прошли демонстрации, некоторые из которых переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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