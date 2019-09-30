Пекин, , 11:42 — REGNUM Более 4000 представителей разных сфер жизни Китая приняли участие в церемонии памяти павших героев у Памятника народным героям на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Среди принявших участие в мероприятии были пожилые ветераны и отставные чиновники, родственники жертв, лауреаты национальных наград, а также почетных званий наряду с теми, кто 27 сентября получил государственные награды из рук председателя КНР Си Цзиньпина. Также на мероприятии присутствовали студенты и школьники.

Читайте также: Си Цзиньпин почтил память национальных героев, погибших за КНРНапомним, что председатель КНР Си Цзиньпин наряду с целым рядом прочих лидеров Компартии Китая также принял участие в церемонии чествования национальных героев КНР в День мучеников, которые отмечается в преддверии дня основания КНР 1 октября. В этом году КНР исполняется 70 лет.

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