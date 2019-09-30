Рига, , 11:38 — REGNUM За всё время существования так называемых «беби-боксов» в Латвии в них оставлено 47 новорождённых, возраст которых от нескольких часов до месяца после рождения, сообщает латвийское новостное агентство LETA.

Руководители программы, которой уже десять лет, отмечают, что в среднем в год так оставляют по 5 младенцев. При этом шесть детей за всё время были возвращены биологическим родителям. Отмечается, что при этом убийства новорождённых сократились до исторического минимума — за последние два года зафиксировано два таких случая.

Руководители программы «беби-боксов» связывают это именно со своей работой.

Всего в Латвии работает восемь таких приёмников для новорождённых.