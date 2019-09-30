30 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 12:13 — REGNUM Бурную дискуссию в Татарии вызвало предложение главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о легализации многожёнства в тех регионах страны, где живут мусульмане. ИА REGNUM выясняло, как же отнеслись к этой идее жители республики, названной в числе тех, где уже фактически присутствует многожёнство.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью телеканалу «Россия-24» Равиль Гайнутдин выступил за официальное двоеженство и многоженство, отметив, что оно целесообразно в республиках, где много мусульман.

«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (…) Поэтому здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жён и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», — процитировал слова муфтия «Интерфакс».

Следом за ним о полигамных браках заговорил и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, предложивший и вовсе ввести их по всей стране, не размениваясь на отдельные регионы. В интервью «РИА Новости» он заявил, что подобное явление уже есть в ряде регионов, назвав в их числе Татарию, Чечню и Дагестан. Он привёл статистику, что женщин в России на 10 млн больше, чем мужчин, отметив, что легализация даст женщинам — вторым и последующим жёнам — гарантии соблюдения их прав.

Тема многожёнства не нова — в 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров высказался также в поддержку, отмечая, что «многожёнство нужно, чтобы у человека не было любовниц», и заявил, что за то, чтобы мужчина «имел по несколько жён, если он в них нуждается и в состоянии содержать».

К слову, Русская православная церковь после начала дискуссии в текущем году не увидела пользы от многожёнства. В комментариях «Аргументам недели» зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что и положение любовницы, и второй жены — «унижает достоинство женщины», призвав укреплять брак.

История вопроса

В Конституции России закреплена норма о светском государстве и отделении всех религий от государства, а также и равноправность их перед законом. В Коране же есть строки, в которых мусульманам разрешается жениться на двух и более (до четырёх) женщинах, если мужчина может быть одинаково к ним справедлив, в том числе в материальном обеспечении, жилищном и моральном. В то же время в трудах разных учёных, философов много внимания уделено тому, что предпочтение в исламе всё же отдаётся моногамному браку, а многожёнство допустимо лишь в некоторых уважительных случаях, например, если супруга не может подарить наследника. В шариатских правилах даже есть прямой запрет на второй брак — харам, в том случае, если обеспечить жён мужчина не может, а также оговаривается нежелательность второго брака, если он нужен лишь для почёта.

Многожёнство прямо запрещено в России — в ЗАГСе вторые браки не регистрируют. Это прописано в семейном законодательстве. Но некоторые жители Татарии обходятся мусульманским закреплением брака — никахом (в переводе с арабского «бракосочетание»). При этом в случае со вторыми и третьими жёнами разрешения первой жены не требуется. Год назад имам мечети «Туган авылым» в Казани Ильнар Зиннатуллин в интервью изданию «Idel.Реалии» прямо заявил, что «ни одна нормальная женщина не даст согласия своему мужу на заключение второго брака», но добавил, что если мужчина первой жене про никах со второй не сообщит, религиозный брак все равно будет действительным.

Многожёнство на сегодня сохранилось в ряде стран, но кое-где оговариваются особенности. Так, в Иране для второго брака нужно согласие первой жены, а в Сирии, Ираке — разрешение властей. В Туркмении год назад решили напрямую запретить многожёнство, прописав норму в Семейном кодексе.

Финансовый вопрос

Если говорить о норме, упомянутой в шариате, что мужчина должен фактически равноценно обеспечивать всех жён, то немного математики будет не лишним. В Татарии стоимость минимального потребительского бюджета на второй квартал 2019 года составляет 15 772 рубля, причём для трудоспособного мужчины — 17,4 тыс. рублей, женщины — 18,2 тыс. рублей. На ребёнка в зависимости от пола и возраста — от 9,3 до 15,5 тыс. рублей. То есть, если брать по самому минимуму, то мужчина при двух жёнах должен иметь доход от порядка 54 тыс. рублей. Если родится ребёнок, то сумма вырастет. Отсюда можно сделать вывод, что никах позволителен только мужчинам с достатком выше среднего. Для справки: средняя зарплата по региону — 31,4 тыс. рублей (за первое полугодие 2019 года), в Казани — 45,3 тыс. рублей.

Казанский имам Зиннатуллин также в интервью отмечал, что на второй брак идут в основном бизнесмены и успешные мужчины:

«Мужчина даже со средним доходом, не говоря о низком, не может себе позволить взять вторую жену. Не имеющие средств на содержание второй супруги мужчины просто банально изменяют своим жёнам».

И да, не лишним будет вспомнить и норму, что мужчина, всё по тем же законам шариата, должен супругу обеспечить жильём. Равноценным.

Мнения

Стоит обратить внимание, что за полигамию в браке высказываются вовсе не те, чьи интересы якобы пытаются защитить, а мужчины. А что же женщины? А женщины в большинстве своём против — мало кому хочется быть номером два, а то и три, четыре. Ещё год назад, когда представителями Чечни в очередной раз обсуждался вопрос двоеженства, в комментариях журналу «Такие дела» председатель общественной организации «Союз мусульманок России» Наиля Зиганшина заявила:

«Часто ко мне подходят первые жены и говорят: «Вы публичный человек. Не стоит пиарить многожёнство. Вы даже не представляете, как это больно».

В сентябре 2019 года Зиганшина уже в комментариях изданию «Вечерняя Казань» также добавила, что «как представитель исламского женского мира и как хозяйка брачного агентства могу сказать, что большинство женщин в Татарстане не готовы быть вторыми, третьими жёнами», так как это ранит сердце.

Что думают в Татарии?

Власти Татарии через официальный голос Казанского кремля Лилию Галимову не поддержали идею легализации многожёнства. Галимова заявила, что регион «не планирует принимать законов, разрешающих многожёнство», а «российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности».

Читайте также: В Татарии пока не планируют легализовать многоженство

А что же жители региона? В соцсетях и на других интернет-площадках идут бурные дискуссии на этот счёт, но в большинстве своём мнения против перевешивают:

«Муфтий не юрист (в отличие, например, от меня), поэтому не понимает, что мусульманам и не нужно никакого дополнительного законодательного регулирования их семейных отношений, потому что права детей никак не связаны с регистрацией брака родителей в ЗАГС, то есть отец ребенка просто идёт с матерью ребенка в ЗАГС, пишут заявление и получают свидетельство о рождении ребенка, где отец записан отцом и несет всё те же самые обязательства перед ребёнком», «Муфтий чешет там, где не чешется, а мусульманам не нужно никакое «узаконивание» многожёнства, потому что оно и так объективно есть, все отношения родителей и детей, а также супругов между собой прекрасно регулируются и в рамках действующих законов», «Зачем муфтиям возвращаться в средневековую дикость?», «Если так рассуждать, то это обесценит статус жены», «Полигамность — это неуверенность в себе, от того и пытаются искать что-то лучшее», «Делить любимого человека с кем-то для меня дикость», «Знаю тех, кто так живёт. Никах делают и в разные дома обустраивают…».

В одном из интернет-сообществ даже успели провести опрос участников, и 74% высказались, что многожёнство недопустимо в современном обществе.