Москва, , 11:34 — REGNUM На территории рядом с транспортно-пересадочным узлом «Варшавская» в Москве построят паркинги и велодорожки с пунктом проката. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 30 сентября.

Правительство Москвы уже утвердило проект планировки ТПУ.

Кроме велодорожек и перехватывающих парковок на «Варшавской» построят остановочные павильоны с навесами, а на Каширском шоссе появится отстойно-разворотная площадка и конечная станция наземного общественного транспорта.

На Каширском шоссе также планируют провести работы по уширению проезжей части и организовать выезд с дублера Варшавского шоссе в направлении центра. Для безопасности пешеходов построят подземный переход.

ТПУ «Варшавская» свяжет одноименную станцию метро с платформой «Коломенское» и городским общественным транспортом. Это позволит обеспечить комфорт пассажирских сообщений для жителей районов Москворечье-Сабурово и Нагатино-Садовники.

Как отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ТПУ займет территорию в 12,8 гектаров.