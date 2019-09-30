Пекин, , 11:32 — REGNUM Приближение 18-го за год в Китае тайфун «Митаг» вынудило более 20 тыс. жителей провинции Фуцзянь на востоке Китая эвакуироваться в безопасное место, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национального метеорологического центра, «Митаг» накроет северо-восточные части Тайваня ночью 30 сентября, после чего двинется на прибрежные районы провинции Чжэцзян на востоке Китая, которые настигнет уже 1 октября.

По данным ведомства по контролю за паводками провинции Фуцзянь, было инициировано экстренное предупреждение, согласно которого 23 067 жителей прибрежных районов должны быть эвакуированы в безопасное место. Кроме того, 43 туристических места и 241 строительная площадка были закрыты на время непогоды.

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