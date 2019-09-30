Рязань, 30 сентября 2019, 11:31 — REGNUM Рязанская областная клиническая больница пополнилась новым отделением реанимации и интенсивной терапии. Здесь будут готовить пациентов к операции, наблюдать за ними после, проводить восстановительные мероприятия. Отделение рассчитано на 12 коек, сообщили 30 сентября в пресс-службе регионального правительства.
Новая реанимация необходима для развития хирургической службы больницы. В отделении будут принимать пожилых пациентов и тех, кто страдает несколькими хроническими заболеваниями, связанными одним патогенетическим механизмом. Таким людям зачастую требуется помощь врачей разных специальностей.
В общей сложности ОКБ располагает теперь 48 реанимационными койками.