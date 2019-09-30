Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбурге полиция просит население оказать содействие в задержании водителя автомобиля, который сбил насмерть пешехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Смертельное ДТП произошло около 20:00 местного времени (18:00 мск) 28 сентября напротив дома №1 по ул. Салмышская в областном центре.

Пешеход переходил дорогу по зебре. Автомобиль на скорости пересек пешеходный переход и сбил мужчину. От удара пешехода откинуло на несколько метров на проезжую часть. Оренбуржец скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП полиция проводит проверка. В распоряжении правоохранителей есть запись видеокамеры. Устанавливается автомобиль и водитель. Госавтоинспекция Оренбурга просит откликнуться свидетелей и очевидцев смертельного происшествия.