Смоленск, 30 сентября 2019, 11:23 — REGNUM Доследственную проверку работы отделения скорой медицинской помощи в Рославле Смоленской области начало Следственное управление СКР по региону, сообщила 30 сентября пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки стала появившаяся ранее в СМИ информация о том, что жительница Рославля в течение полутора часов не могла вызвать бригаду скорой медицинской помощи своему больному шестилетнему ребенку — диспетчер скорой помощи не отвечал на телефонные звонки.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в прямом эфире был показан репортаж из Рославльской ЦРБ — жители города жаловались на невозможность попасть на приём к узким специалистам.