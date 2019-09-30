Смоленск, , 11:23 — REGNUM Доследственную проверку работы отделения скорой медицинской помощи в Рославле Смоленской области начало Следственное управление СКР по региону, сообщила 30 сентября пресс-служба ведомства.

Не скорая медицинская помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для проверки стала появившаяся ранее в СМИ информация о том, что жительница Рославля в течение полутора часов не могла вызвать бригаду скорой медицинской помощи своему больному шестилетнему ребенку — диспетчер скорой помощи не отвечал на телефонные звонки.

«В ходе доследственной проверки следователями будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащих медицинских услуг в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в прямом эфире был показан репортаж из Рославльской ЦРБ — жители города жаловались на невозможность попасть на приём к узким специалистам.