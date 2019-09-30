Париж, , 11:29 — REGNUM Литургическая служба по скончавшемуся экс-президенту Франции Жаку Шираку началась в Париже утром 30 сентября в Доме инвалидов, в соборе Святого Людовика, где находится гробница Наполеона I, передает РИА Новости.

Сообщается, что сначала к месту проведения мессы прибыли родные покойного. Кортеж с телом прибыл позже. Он выехал из последнего места проживания Жака Ширака на улице Турон. На отпевание кроме родственников были допущены только близкие соратники бывшего французского лидера.

Отмечается, что после проведения мессы бывшему президенту отдадут воинские почести.

Как передавало ИА REGNUM, политик Жак Ширак скончался 26 сентября во Франции. На его похороны ожидается приезд 80 лидеров стран, в том числе российского президента Владимира Путина.