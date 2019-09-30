Дербент, Дагестан, , 11:24 — REGNUM Тринадцать пар шестнадцати различных национальностей сочетались браком в одно и то же время в рамках «Большой дагестанской свадьбы», которую отпраздновали 29 сентября в Дербенте. Торжество состоялось в присутствии более 10 тысяч гостей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Самой молодой парой стали 19-летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова. В то же время Гаджимурад Курбанов и его супруга Айша на «Большой дагестанской свадьбе» в качестве жениха и невесты отпраздновали бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни.

На празднично украшенном стадионе «Нарын-кала», как рассказали в мэрии, собрались люди из разных городов и сел не только Дагестана, но и России. В массовом торжестве также приняли участие хореографические ансамбли, артисты дагестанской эстрады и актеры театров.

Не обошлось и без традиционных для Дагестана свадебных обрядов. Так, родственницы женихов и невест в национальных одеждах несли в руках зеркала на подставке с красной ленточкой. Этот предмет издревле считается оберегом дагестанской невесты в новом доме. Родственники также поднесли кавказские символы семейного очага, благополучия и уюта — подносы со сладостями, кувшины со сладкой водой, различные кушанья.

Напомним, «Большую дагестанскую свадьбу» глава Дербента Хизри Абакаров анонсировал в июле. Было заявлено, что мероприятие будет претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.

В итоге, по завершении основных мероприятий, оба рекорда были зафиксированы. В свадьбе принимал участие главный редактор и основатель Книги рекордов России, представитель по заявкам в Книгу рекордов Гиннесса Алексей Свистунов, который и вручил сертификат об установленных рекордах главе города.

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