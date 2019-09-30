Владивосток, , 11:35 — REGNUM Пресс-служба Примгидромета сообщила об аномально теплой погоде, которая установилась в Приморском крае в последних числах сентября.

Сообщается, что 29 сентября в разных районах региона среднесуточная температура воздуха была на 2 — 8 градусов выше обычных для данного периода показателей. Термометры показывали до +20 °С, а местами до +31 °C, что является нормой для последних чисел августа.

По прогнозам специалистов, 30 сентября погода в регионе будет оставаться теплой. Осадков не ожидается, температура в крае днем составит до +20…+29 °C.