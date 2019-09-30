Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Петербург готов выкупить в городскую собственность возведенную в XIX веке усадьбу Орловых-Денисовых. Об этом свидетельствует документ за подписью главы комитета Смольного по охране памятников (КГИОП) Сергея Макарова.

Сейчас усадьбой владеет компания «БалтикСтрой», которая не выполнила охранные обязательства, зато неоднократно пыталась избавиться от разрушающейся усадьбы, выставляя ее на продажу через Avito. В начале марта 2019 года через этот сайт собственник пытался продать здание за 70 млн рублей, что на 30 млн рублей выше стоимости, за которую компания приобрела усадьбу у города в 2011 году.

«Письмом от 16.08.2019 ООО «БалтикСтрой» обратилось к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга с предложением о выкупе входящего в состав ансамбля объекта культурного наследия федерального значения «Дом Жилой». КГИОП поддержал инициативу о передаче вышеуказанного объекта в собственность Санкт-Петербурга», — пишет Сергей Макаров в ответ на запрос главы регионального отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной.

«БалтикСтрой» владеет усадьбой с 2013 года и должен был отреставрировать дом до июня 2014 года, восстановив прилегающий к нему участок парка до декабря 2015 года. Однако работы даже не были начаты.

Усадьба расположена в одноименном парке на севере Петербурга, в историческом районе Коломяги. Шишкина отмечает, что жители Коломяг давно добивались от города решения о выкупе, так как здание пришло в тотальное запустение.

«По мнению горожан, наиболее правильный вариант дальнейшего использования особняка — общественное пространство, сочетающее в себе культурный центр с библиотекой, небольшим концертным залом и музеем истории семьи, владевшей усадьбой на протяжении почти целого века. Надеюсь, что юридические и экономические обстоятельства не затормозят передачу ансамбля городу и уже в бюджете следующего года будут заложены средства на реставрацию усадьбы. Пока же разрушающееся здание усадьбы все еще нуждается в консервации», — подчеркивает она.

Ранее Шишкина уже призывала КГИОП оштрафовать собственника за пренебрежение охранными обязательствами и привлечь ООО «БалтикСтрой» к реальной ответственности. В мае 2018 года в особняке случился пожар, но даже тогда КГИОП заявлял, что рассматривает выкуп здания лишь в качестве «крайней меры».

Отметим, усадьба была возведена по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839—1841 годах. Комплексом владел граф Алексей Никитин, генерал кавалерии, герой Отечественной войны 1812 года. Он принимал участие во всех военных кампаниях, был тяжело ранен, однако в 1814 году все же дошел до Парижа. Его портрет, а также портрет его родственника Василия Орлова-Денисова выставлен в галерее 1812 года в Эрмитаже. Последним владельцем имения в Коломягах был камергер императорского двора Николай Граббе, сын старшей дочери Орловых-Денисовых.

После революции здание использовалось как клуб и кинотеатр, некоторое время пустовало, позже там располагался детский дом для детей-инвалидов, а с 1960-х — дом престарелых. В 1988 году дом освободили от жильцов. В течение ХХ века производилась неоднократная реконструкция внутренних помещений, в этом процессе были утрачены многие элементы внутреннего убранства. В начале 90-х в здании проводился ремонт, были отреставрированы парадные залы, восстановлена и музеефицирована сохранившаяся и вновь выявленная живопись. Сейчас дом находится в аварийном состоянии.

Часть усадебного парка площадью 19 080 кв. метров, которая находится у «БалтикСтроя» в аренде до 2055 года, сохраняет историческое планировочное решение, но из-за разрушения плотины гидрологический режим изменился: обмелела система прудов, дно и берега заболотились, а четкость береговой линии была утрачена.

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