Оренбург, 30 сентября 2019, 11:16 — REGNUM В Оренбургской области вынесены приговоры участников группы, которая признана виновной в приобретении и сбыте фальшивых банкнот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Истмен Джонсон. Фальшивомонетчики. 1853
Истмен Джонсон. Фальшивомонетчики. 1853

По данным ведомства, преступная деятельность группы началась осенью 2018 года, когда житель областного центра приобрел через интернет 16 поддельных банкнот номиналом по 5 тыс. рублей. При этом за каждую липовую купюру мужчина заплатил 2 тыс. рублей.

Для сбыта фальшивых денег оренбуржец привлек жителя Домбаровского района и жителя Оренбургского района. Фальшивые деньги сбывались на территории Гая, Ясного, Новоорского, Кваркенского, Домбаровского и Шарлыкского районов. Злоумышленники выбирали в магазинах недорогой товар и расплачивались поддельными купюрами.

Участникам преступной группы осуждены к лишению свободы — от двух до двух с половиной лет.