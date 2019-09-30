Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбургской области вынесены приговоры участников группы, которая признана виновной в приобретении и сбыте фальшивых банкнот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Истмен Джонсон. Фальшивомонетчики. 1853

По данным ведомства, преступная деятельность группы началась осенью 2018 года, когда житель областного центра приобрел через интернет 16 поддельных банкнот номиналом по 5 тыс. рублей. При этом за каждую липовую купюру мужчина заплатил 2 тыс. рублей.

Для сбыта фальшивых денег оренбуржец привлек жителя Домбаровского района и жителя Оренбургского района. Фальшивые деньги сбывались на территории Гая, Ясного, Новоорского, Кваркенского, Домбаровского и Шарлыкского районов. Злоумышленники выбирали в магазинах недорогой товар и расплачивались поддельными купюрами.

Участникам преступной группы осуждены к лишению свободы — от двух до двух с половиной лет.