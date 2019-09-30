Уфа, , 11:32 — REGNUM Возместить ущерб за незаконную передачу земли в частную собственность предстоит бывшему чиновнику в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2007 году чиновник откликнулся на просьбу местной жительницы и выписал подложную выписку из похозяйственной книги.

Сфабрикованная записка подтверждала право местной жительницы на 20 соток земли, которая находится на территории Шариповского сельсовета Башкирии. С помощью этого сфальсифицированного документа женщина оформила в собственность земельный участок.

По данному факту районная прокуратура подала в суд иск о взыскании с бывшего чиновника ущерба, который составил свыше 57 тыс. рублей.

Суд согласился с доводами стражей порядка и удовлетворил их полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.