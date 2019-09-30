Омск, , 11:13 — REGNUM В Омске продолжается процесс подключения отопления. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, по состоянию на утро 30 сентября в городе тепло получили 92% домов.

Многоквартирный дом. Омск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Лидирует по этому показателю Советский округ Омска — 1415 подключенных домов.

Что касается объектов социальной сферы, подключено 180 детских садов из 182-х, 167 школ из 172-х и лишь 302 больницы и поликлиники из 375-ти.

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«В настоящий момент на оставшихся объектах ведётся интенсивный запуск тепла», — заверили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске отопительный сезон стартовал 25 сентября.

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