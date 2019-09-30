Челябинск, , 11:06 — REGNUM В Челябинске причинами заболеваемости населения ОРВИ являются три вируса. Об этом на совещании в горадминистрации заявила глава горздрава Наталья Горлова.

Один из них — риновирус. Также болезнь вызывают бацилла парагриппа и аденовирус.

Как сообщало ИА REGNUM, пока уровень заболеваемости ОРВИ не достигает эпидемического. Случаев гриппа нет. Идёт вакцинация населения.

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