Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области сегодня, 30 сентября, ожидается потепление, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня на Дону ожидается переменная облачность, днём в некоторых районах может пройти небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет дуть с ого-запада со скоростью 7−12 метров в секунду, в дневные часы в ряде районов порывы ветра могут достигать 13−18 метров в секунду.

Столбики термометров днём поднимутся до +17−22 градусов, в южных районах — до 26 градусов.