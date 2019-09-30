Иринга, Танзания, , 11:06 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива наградил сотрудника полиции Альфонса Мвамбенгу, убившего змею, направлявшуюся в сторону сцены, на которой политик выступал по случаю окончания всемирной недели инвалидов по слуху. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации издания, инцидент произошел в субботу, 28 сентября, на площади Кичангани в области Иринга. Как сообщают свидетели, полицейский молча устранил препятствие безопасности премьер-министра, и никто из находящихся на мероприятии не узнал о произошедшем.

Однако премьер-министр увидел змею, зажатую между ступнями полицейского и после мероприятия вручил ему 200 000 танзанийских шиллингов (87,3 долларов США) в качестве награды за отвагу.