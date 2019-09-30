Киев, , 11:12 — REGNUM С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.

В течение трёх лет жители Украины смогут обменять в банках выведенные из обращения монеты на монеты и банкноты других номиналов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский дизайнер Богдан Гдаль обнаружил на новой купюре в 1 тыс. гривен нелицензионный шрифт.

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