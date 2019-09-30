Якутск, , 11:00 — REGNUM Первая дальневосточная SMART библиотека в Якутске примет посетителей в день своего открытия 1 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В день открытия для читателей студенты и педагоги Арктического государственного института культуры и искусств подготовили интерактивную выставку-экспозицию «Книга как арт-объект», также пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, художники представят своё искусство.

Как пояснили организаторы, SMART библиотека — креативная площадка для творчества. Здесь планируют ставить спектакли для детей и взрослых, откроют секции дополнительного образования по музыке, изучению иностранного языка, будут проходить встречи с интересными людьми, различные тренинги и консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, в стране идёт активная реализация национального проект «культура», в рамках которого открываются библиотеки, оснащаются дома культуры и центры творчества.