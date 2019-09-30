Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM В Свердловской области завершился очередной этап уральского конкура профессионального мастерства «Славим человека труда!» для сотрудников машиностроительной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В состязаниях «Лучший сборщик электронных систем» участвовали 16 человек. Они продемонстрировали профессиональные навыки в пайке радиоэлементов и настройке электрооборудования. В соревнованиях победил сотрудник Уральского оптико-механического завода, а на втором и третьем месте представители компании «РЭЛТЕК» и НПО Автоматики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области прошёл этап конкурса «Славим человека труда!», на котором выбрали лучшего кабельщика. Им стал работник тагильского филиала АО «Облкоммунэнерго».

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