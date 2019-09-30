Омск, , 10:25 — REGNUM В Омске к теплу подключены не все объекты социальной сферы. Такой вывод можно сделать из сообщения мэрии Омска.

Холодно

Так, по состоянию на утро 30 сентября в столице Омской области к теплу пока не подключены два детских сада и пять школ.

Что касается сферы здравоохранения, из 375 лечебных учреждений Омска тепло включено лишь в 302 больницах и поликлиниках. Однако, как сообщили ИА REGNUM в мэрии, «на оставшихся объектах ведётся интенсивный запуск тепла».

Число подключенных к теплу домов к 30 сентября превысило 92%.

«В тех зонах, где тепла ещё нет, оно появится в ближайшее время», — говорится в сообщении городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Омске стартовал с 25 сентября 2019 года. По информации департамента городского хозяйства, никаких серьёзных аварий в период подключения объектов не зарегистрировано.

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Тем временем в регионе в сентябре уже регистрировались ночные заморозки.

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