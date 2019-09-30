Лондон, , 12:25 — REGNUM Агентство по окружающей среде Великобритании в понедельник, 30 сентября, выпустило очередное предупреждение о возможных новых наводнениях на большей части территории страны в связи с непрекращающимися дождями, передает агентство Daily Mail.

Отмечается, что в минувшие выходные дни (28 и 29 сентября) сильные ливни вызвали наводнения во многих частях страны, существенно затруднив движение транспорта. Ожидаемый в понедельник проливной дождь усугубит ситуацию.

В 05:20 утра (местное время) Агентство по окружающей среде зафиксировало 85 локальных наводнений в Британии и Уэльсе, а также выпустило 203 предупреждения о возможном наводнении в этих районах.

«В понедельник на большей части Великобритании будет еще один день дождя, — сказал метеоролог Met Office Марк Уилсон. — Остаются в силе предупреждения для Уэльса и Западной Англии».

На севере Англии, по прогнозам синоптиков, выпадет до 70 мм дождя в течение 24 часов, что может привести к остановке транспорта.