Ереван, , 10:12 — REGNUM Бывший глава Комитета государственных доходов Армении, экс-министр финансов страны Гагик Хачатрян на время следствия по делу о присвоении растрате средств в крупном размере, фигурантом которого он является, останется в СИЗО. Такое решение вынес суд. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Ерем Саркисян.

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Он уточнил, что защита ходатайствовала на изменении меры пресечения, однако апелляционный суд это ходатайство отклонил. По словам адвоката, предъявленные обвинения Хачатрян не признаёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа суд общей юрисдикции Еревана решил заключить под стражу Гагика Хачатряна и его племянника — Карена Хачатряна. В рамках заведённого уголовного дела задержанным инкриминируется присвоение и растрата средств в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными обязанностями. Речь в обвинении в целом идёт о 226 млн драмах, эквивалентных 475 тысячам долларов.

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Напомним, Гагик Хачатрян во времена президентства Сержа Саргсяна в 2008—2018 гг. занимал высокие посты в правительстве Армении и считается одним из самых богатых людей Армении. С именем Хачатряна и его семьи связываются многие крупные бизнесы в Армении.

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