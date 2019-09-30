Бишкек, , 10:01 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление об увеличении заработной платы учителям, сообщили 30 сентября в пресс-службе правительства.

Отмечается, что размер базовой части оплаты труда будет повышен с 1 октября 2019 года на 30%. Повышение ждет работников общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, а также работников начального и среднего профессионального образования.

Абылгазиев добавил, что для повышения заработных плат для 120 тыс. работников образования до конца 2019 года потребуется 1,7 млрд сомов ($24,4 млн), а в 2020 году — 7 млрд совомв ($100 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил о повышении заработных плат работникам системы образования 23 августа 2019 года.