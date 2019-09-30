Кванджу, Южная Корея, , 10:01 — REGNUM В южнокорейском городе Кванджу состоится международная выставка и конференция электроэнергетических технологий Bitgaram International Expo of Electric Power Technology (BIXPO). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источник.

По данным источников, выставка пройдет в конференц-центре KDJ (Kimdaejung) Convention Center и четырехзвездочном отеле Holiday Inn Gwangju в период с 6 по 8 ноября.

По словам представителей компании Korea Electric Power Corporation, в рамках выставки также пройдут различные конференции, выставка изобретений, ярмарка вакансий и многое другое.

Известно, что в выставке примут участие 39 международных компании, 160 малых и средних предприятий и 40 ведущих компаний.