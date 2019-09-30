Альметьевск, Татария, , 09:46 — REGNUM Самая пожилая жительница Альметьевска Зарига Шайдуллина отметила 106-й день рождения. Об этом сообщает министерство труда, занятости и социальной защиты Татарии.

Женщина является ветераном труда и тружеником тыла. Зарига Шайдуллина, как истинная мусульманка, ежедневно читает Коран, причем множество баитов и молитв она знает наизусть.

Очередной день рождения женщина отметила в кругу семьи и друзей. Поздравить долгожительницу приехали глава района Тимур Нагуманов, а также сотрудники исполкома и управления социальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года, в России проживало более 20 тыс. человек, которые достигли 100-летнего возраста. При этом женщин среди них 14 687 человек, мужчин — 5 895.

В мае 2019 года скончался самый пожилой житель России — долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев, ему было 123 года.