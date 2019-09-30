Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбурге эксперты Общероссийского народного фронта в Оренбургской области инициировали создание рабочей группы по спасению исторического здания на ул. Советской, 1 областного центра. Предложение направлено региональному правительству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ в Оренбуржье.

В общественной организации отметили, что в ближайшее время планируется провести круглый стол, на котором будет сформирован перечень вариантов дальнейшего использования здания культурного наследия и состав рабочей группы. Ожидается, что участниками обсуждения станут чиновники областного правительства, городской администрации, инспекции по охране объектов культурного наследия, ветераны летного училища, представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также ОНФ.

«Судьба этого исторического объекта долгое время вызывает вопросы у оренбуржцев. Люди обеспокоены сложившейся ситуацией. Сейчас здание законсервируют. Мы должны обеспечить не только его сохранность. Оно не может оставаться в запустении», — сказал модератор тематической площадки ОНФ «Культура» в Оренбургской области, ректор Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей Борис Хавторин.

Он подчеркнул, что на встрече с общественниками и чиновниками предлагали создать музей космонавтики и авиации, штаб-квартиру одной из структур Роскосмоса, жилые апартаменты. Работы по восстановлению здания и реализации на базе объекта культурного наследия какого-то проекта должны вестись с учетом мнения общественности. Нужны рабочая группа и разработка конкретной концепции, под которую уже искать финансирование.

Активист ОНФ в Оренбургской области Владимир Данильчук заметил, что город мог бы хорошо зарабатывать, используя здание, где учился Юрий Гагарин: «Но, к сожалению, мы к своему наследию относимся неподобающе».

Между тем, добавим, что общественность и отдельные политики давно и активно бьют в колокола по поводу плачевного состояния легендарного здания. В соцсети пользователи, обсуждая ситуацию вокруг аварийного здания, работ по консервации и перспектив, отмечают пассивность местного отделения ОНФ и считают, что судьбу объекта культурного наследия обсуждают без общественности, людей, имеющих реальные предложения.

Депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов («Справедливая Россия») проинформировал, что весной 2019 года были приняты изменения в региональный бюджет, согласно которым выделялось 33 млн рублей на консервацию здания. Однако минприроды затягивало подготовку документации и конкурс. Впоследствии вместо 33 млн рублей появилась другая цифра — 4,9 млн рублей. «На эту сумму ремонт крыши не закончить, не говоря уже о консервации здания», — заявил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание по ул. Советской, 1 в Оренбурге является объектов культурного наследия федерального значения. Дом построен в 1871—1874 годах. В советское время здесь размещалось высшее военное авиационное училище, где в 1955—1957 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и нуждается в капремонте и реставрации. До 25 сентября должны завершить противоаварийные работы, а до 25 октября законсервировать здание. Тем временем, Владимир Фролов утверждает, что до 25 сентября никаких работ не было и в помине.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге законсервируют здание, в котором учился Юрий Гагарин