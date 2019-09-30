Ашхабад, 30 сентября 2019, 09:42 — REGNUM В Туркмении планируют восстановить древние гидротехнические сооружения — сардобы, которые позволят нарастить производство в сфере животноводства, сообщает издание Orient.
Отмечается, что восстановление сооружений позволит исключить вытаптывание животными пастбищ и опустынивание местности. Пилотный проект реализуется силами местных фермеров при поддержке программы по управлению окружающей средой регионального экологического центра Туркестана.
Гидротехническое сооружение состоит из бассейна, накрытого каменным сводом, который предназначен для сбора и хранения дождевых и грунтовых вод.
Отметим, сардобы широко применялись в Туркестане в XVI веке. В частности, широкое строительство этих гидротехнических сооружений получило в Бухарском ханстве во второй половине XVI века.