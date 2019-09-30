Биробиджан, , 09:45 — REGNUM Облздрав ЕАО и ДВГМУ договорились реализовать интересный проект: предложить старшеклассникам пройти обучение в профильном медицинском классе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Старшеклассники смогут участвовать в подготовительных мероприятиях для абитуриентов, решивших поступать в медицинские вузы. Кроме того, они смогут участвовать в конференциях и олимпиадах, проводимых ДВГМУ, для них будет организовано онлайн-обучение по профильным предметам. Как ожидается, всё это поможет им в дальнейшем успешно поступить в меедуниверситет.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующая биробиджанской областной поликлиникой рассказала о ситуации в медицине Еврейской автономной области, назвав её «аховой», без ясно видимых перспектив.